Securitas'tan sanata destek
İSTANBUL (AA) – Securitas, bu yıl 12-15 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Contemporary Istanbul Çağdaş Sanat Fuarı'na güvenlik hizmeti desteği sunacak.
Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek fuar, Türkiye'den ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden çağdaş sanat galerilerine, sanatçılara, koleksiyonerlere ve sanatseverlere kapılarını açacak. Securitas'ın Contemporary Istanbul için özel oluşturduğu entegre güvenlik çözümleri ise organizasyonun keyifli ve güvenli geçmesini sağlayacak.
Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Securitas Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Esra Ertuğrul Boran, pek çok farklı etkinliğe verdikleri destekle, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını bildirdi.
Securitas olarak bu tür değerli organizasyonların gerçekleşmesine ve keyifle bitmesine sağladıkları güvenlik hizmeti sponsorluğuyla destek vermekten mutluluk duyduklarını anlatan Boran, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Tıpkı 2019'da olduğu gibi 2020'de de sanata katkı sağlamak adına üstlendiğimiz güvenlik sponsorluklarımızı üstlenmeye ve de ülkemizde düzenlenen pek çok ulusal ve uluslararası sanat etkinliğinin güvenlik taleplerini ihtiyaca özel tasarladığımız entegre güvenlik çözümlerimizle karşılamaya devam eceğiz. Bu şekilde ülkemizde gerçekleşen sanat faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine küçük de olsa bir katkı sağlıyor olmak fikri bizleri çok heyecanlandırıyor. Yılda ortalama 500'ün üzerinde konser, sergi, müzikal ve tiyatro gibi pek çok farklı organizasyonda görev alıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de Securitas olarak sanata destek vermeye devam edeceğiz."
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