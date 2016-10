SEDEP, 15 Temmuz Şehitlerini Saygıyla Anıyoruz programıyla başladı

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP), 15 Temmuz Şehitlerini Saygıyla Anıyoruz” programı ile etkinliklerine başlangıç verdi.

SEDEP beşinci yılına manâlı bir etkinlikle başladı. 5 yıldır toplumsal konulara parmak basarak öğrencilerin farkındalığını arttırmaya çalışan Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi, 15 Temmuz şehitlerini de unutmadı. Kültür Parkta gerçekleştirilen “15 Temmuz Şehitlerini Saygıyla Anıyoruz” programı ile 15 Temmuz darbe girişiminde vatanı ve milleti için şehit ve gazi olan vatandaşlar anıldı. Programa Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, SEDEP Idare Heyeti üyeleri katıldı. Mehmet Ali Atiker İmam Konuşmacı Ortaokulu, Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu, İbrahim Yapıcı İlkokulu, Barbaros İlkokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazır bulunduğu program, Mehmet Ali Atiker İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emir Murat’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Coşkulu kalabalığı tebrik ederek sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “5 yıldır Türkiye’nin en kıymetli eğitim projesi SEDEP ile sizlere değerlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ama şunu fark ettik fakat siz zaten bu değerleri biliyormuşsunuz, biz yalnızca üzerindeki kabuğu kaldırıyoruz ve aktif ayla getiriyoruz. 15 Temmuz akşamında milletimizin köklerinden gelen değerlerle sahip olduğunu, bir risk gördüğünde vatanına nasıl sahip çıktığını, tankların önüne canını hiçe sayarak nasıl durduğunu hepimiz tanık olduk. Kolayca eleştirdiğimiz siz gençlerin korkusuzca meydanlarda sabahlara değin nöbet tuttuğuna tanık olduk. Değerler Eğitimi Projesinin ne dek manâlı bir işlevi olduğunu defalarca birlikte görmüş olduk” dedi.

“Sadece Türkiye’nin değil bütün Müslüman coğrafyasının geleceği için ayaktayız”

15 Temmuz akşamında FETÖ’nün vatanı, milleti bölmeye yönelik hain bir darbe girişiminde bulunduğunu ifade eden Başkan Altay, “Dıştan bakıldığında üstteki düzey eğitim almış insanlardan oluşan bu ihanet çetesi, vatanımızı karanlık bir noktaya götürmek için bir ihanetin içinde bulundular. Lakin bugün burada bulunan gençler gibi vatanına milletine sahip gençlerin sokağa çıkacağını ve milletinin yanında korkusuzca duran cumhurbaşkanına sahip olduğumuzu unutmuşlardı. Cumhurun reisi milleti meydanlara davet ederken kendisi de korkusuzca İstanbul’a gelip milletinin yanına oldu. Bu darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın dirayeti, milletimizin feraseti ile atlatıldı. Şu Anda yapmamız gereken şey daha çok çalışmak, daha çok gayret etmek, vatanımıza milletimize daha çok hizmet etmektir. Gençler bu sadece burada bulunanların sorumluluğu, burada bulunanların beklentisi değil tüm ümmet coğrafyası bizlere bakıyor acaba Türkiye’de durumlar nedir? Hiçbir Müslüman kardeşimiz merak etmesin Türk Milleti ayaktadır, Türk Milleti çalışmaya devam ediyor. Sadece Türkiye’nin geleceği için değil, tüm ümmetin geleceği için bu gençlerle birlikte burada olduğu gibi ayakta olmaya devam edeceğiz. SEDEP bu manada bizim için bir markadır” dedi.

Söz konusu vatan olunca gözlerini kırpmadan şehadete diken şehitleri rahmetle, şükranla andığını açıklayan Konya İl Ulusal Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, “Eğer biri vatanına, bayrağına, sancağına, milletine ihanet ederse onlara nasıl davranacağımızı hepimiz hissediyoruz, yaşıyoruz bundan sonrada yaşamaya devam edeceğiz. SEDEP yerel fakat ulusal bir proje. Kendi değerlerimizi öğrendiğimiz, 7’den 70’e herkesin evine ulaşan, hepimizi temel değerlerimizi anlatan bir proje. SEDEP bu sene 5.yılında devam ediyor. Göreve başladığımız birincil günden beri bu projenin yanındayız, yanına olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Selçuklu Değerler Eğitimi Projemizdeki değerler gerçekte sizin içinizde var olan değerler, bizimki sadece onları hatırlatmak” diyen Selçuklu Kaymakamı Değişmez Kaya, “Hepimiz mükemmel bir matematikçi, bir tıpçı, bir bilim adamı olabiliriz fakat bu yetmiyor, bunun yanına insan edinmek gerekiyor, vicdan sahibi elde etmek gerekiyor. Bunu 15 Temmuz ihanet hareketinde gördük. Sevgili öğrenciler biz dünyanın en değerli, en güzel yerlerinden birinde yurt tutmuşuz. Dünyanın en güzel yeri bizim vatanımız. Bizim vatanımıza göz diken, vatanımızı elimizden almak isteyen hainler, düşmanlar tarih boyunca defalarca olmuş, bugünde var, yarında olacak. Fakat hiçbirine fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Allah bu milleti vatansız bırakmasın”

5. yılına giren SEDEP’in değerinin şu anda daha iyi anlaşıldığını gösteren Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Bizler milli gençlik geliştirmek için, kendi öz değerlerine sahip gençlik geliştirmek için Selçuklu Değerler Eğitimi Projesine siklet veriyoruz. SEDEP beşinci yılına girerken her sene kendisini yenileyerek ve her yıl kendi değerlerimizi nasıl daha iyi veririz şeklinde özeleştiri yaparak yoluna devam ediyor. Türkiye’de çoğu proje uygulandı fakat beşinci yılına girmiş bu türde bir proje öyle değil. O yüzden bu başarılı projeye nice yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Şeker, “Bizler vatanımızı her şeyden daha fazla seviyoruz. Allah bu milleti vatansız bırakmasın. Aklını, kalbini başkalarına teslim etmiş olanların nasıl ihanet içinde olabileceğini yaşadık. Allah bizleri aklını serbest, vicdanını özgürlük ve bu millete hizmet eden bireyler olarak yaşatsın. Başkalarının güdümünde olan ve ne yaptığını bilmeyen zihinlerden de bizleri korusun” dedi.

2016-2017 eğitim öğretim yılının ve SEDEP’in beşinci yılının başarıyla geçmesini dileyen Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da, “15 Temmuz darbe girişimi, bu projenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi. Olayların arka planına bakacak olursak, dini içten kaynaktan dürüst metotlarla öğrenmeyen insanların ne cins oluşumlara makine olabileceğini, ne cins oluşumların içine dahil olabileceğini gösteren bir süreç. Bu olaylarda yüksek öğretimli fakat hatalı eğitimli insanların, amaca gelmek için her yol mubahtır düşüncesiyle hareket eden insanların memleketimizi nasıl uçurumun eşiğine götürebileceğine şahit olduk. bununla birlikte vatanına, milletine, bayrağına, demokrasisine sahip insanların icabında nasıl tankın önüne yatabileceğini, nasıl kurşunlara göğsünü siper edebileceğini de gördük. Vatanına, milletine tabi sağlam nesiller yetiştirmek ne değin manâlı, bu süreç bir defa daha bunu bize gösterdi. Bu yüzden Selçuklu Değerler Eğitimi Projesinin devam etmesi gerekli. Biz gençlerimize önce vatan sevgisini, bu vatana sahip çıkma bilincini öğretmeli, sonra onların akademik ve mesleki gelişimleriyle ilgilenmeliyiz” diye konuştu.

“15 Temmuz Şehitlerini Saygıyla Anıyoruz” programında Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Esra Miraç Sağlam ve Bedirhan Demir göre okunan şiirler duygu batmış anlar yaşattı.