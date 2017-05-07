SEDEP ile özel eğitim öğrencileri yalnız değil

SEDEP dahilinde öğrenciler arasındaki birlik, birliktelik duygusunun güçlendirilmesi, özel eğitim sınıfları, hastane sınıfları, köy okullarındaki öğrenciler ile huzurevindeki yaşlıların yalnız olmadıklarını hissetmeleri amacıyla yıl her tarafında “Yalnız Değilsiniz” isimli etkinlikler düzenleniyor. SEDEP değerlerinde anlatılan paylaşma, kardeşlik, mesuliyet gibi duyguların pratik olarak en hoş örneğinin sergilendiği Yalnız Değilsiniz etkinliği bu defa Selçuklu’da evde özel eğitim bölge öğrenciler için gerçekleştirildi. Özel eğitim öğrencileri ve aileleri düzenlenen yılsonu etkinliği ile bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler şiirler, şarkılar ve tiyatro gösterileri ile gün boyu keyifli vakit geçirdi. SEDEP Mehteran Takımı ve millet oyunları gösterilerinin renk kattığı etkinlikte özel eğitim öğrencileri de okudukları Çanakkale Türküsü ve İstiklal Marşı ile dinleyenlerden tam not aldı.

SEDEP dahilinde gerçekleştirilen Yalnız Değilsiniz etkinliğinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti açıklayan Selçuklu İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Devletimiz büyüklüğü ile sizlerin daima yanında olmaya çalışıyor. Lüzum sizlere öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için verdiği destek, lüzum öğrencilerimizin okullarımıza taşınmasında sağlanan katkı maddesi, lüzum okullara gidemeyen siz kıymetli öğrencilerimizin evde eğitim almalarında öğretmeni ayağına göndermek suretiyle sağladığı katkı maddesi teşekküre değerinde. Tekrar bizler de SEDEP ekibi olarak sizlerin yalnız olmadığınızı kullanmak için sizlerle bir faaliyet yerine getirmek istedik. Sizlere bundan sonraki yaşamınızda afiyet, mutluluk ve huzurlu bir yaşantı temenni ediyorum” dedi.

Programa katılan İl Ulusal Eğitim Müdür Yardımcısı Okumuş Yerinde, Selçuklu İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Şube Müdürleri Okan Tekkalan, Şakir Uçar, SEDEP Koordinatörleri de bu manalı etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmadı. Program SEDEP pastasının kesilmesi ile son buldu.