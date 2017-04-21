SEDEP ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor projesi KKTCde ilgi gördü

Konya’nın Selçuklu ilçesinde uygulanmakta olan “SEDEP ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor” projesi KKTC Ulusal Eğitim ve Kültür Bakanlığına yan okullarda tanıtılmaya başlandı. başlangıçta Girne’ye bağlı Lapta İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliğe KKTC Milli Eğitim ve Turizm Bakanlık Müdürü Ali Bolatcan, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Ali Ziya Yalçınkaya, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç S. Barbaros Yalçın’ın yanı sıra fazla sayıda veli ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kortej yürüyüşü, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken, SEDEP misafir etme ekibi insanlar oyunları ve mehter gösterileri büyük beğeni topladı.

Projenin önemine değinen Selçuklu Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Konya’da 5 yıldır uygulamakta olduğumuz Selçuklu Belediyesi’nin öncülüğünde Necmettin Erbakan Üniversitemizin rehberliğinde Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz SEDEP bu yıldan itibaren Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle 6 Balkan ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde de uygulamaya geçmesi ile ilgili olarak buradayız. Projemiz öğrencilerimize değerlerimizle ilgili farkındalık oluşturmak, onlara yaparak, yaşayarak değerlerimizi aydınlatmak ve yeni nesillere bizi biz yapan medeniyetimizin ve kültürümüzün özünü oluşturan değerlerimizi aktarmak için her ay bir değerimiz belirleniyor. Bu değerle ilgili değişik etkinlikler yapıyoruz. Doğruluk, saygı, sevgi, şımartma, hayırseverlik gibi değerlerimizle ilgili okullarımızda öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin katıldığı değişik faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu etkinliklerin Kıbrıs’ımız da okullarımızda benzer anda gerçekleştirilmesi için buradayız. Kıbrıs Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda bize destek verdiler, kendilerine teşekkür ediyoruz. 6 Balkan ülkemizde ve Kıbrıs’ta da değerler eğitimi projesine uygulayacağız” dedi.

Selçuklu Belediye Başkan Vekili Ali Ziya Yalçınkaya ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ‘Selçuklu Değerler Eğitim Projesi’nin tanıtımı amacı ile bulunduklarını belirterek, “Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Eğitim ve Kültür Bakanlığımız ile bir işbirliği protokolü imzaladık. Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi Konya’nın Selçuklu ilçesinde 200’ü aşkın okulda uygulanan bir proje. Bu proje ile biz çocuklarımıza, en değerli varlıklarımıza, değerlerimizi günlük hayatta katmaları için hamleler yapıyoruz. Onunla ilgili etkinlikler düzenliyoruz, kitaplar veriyoruz. Bunların hayatlarına daha artı yeralma için gayret gösteriyoruz. Bugün burada Lapta İlkokulu’nda bulunuyoruz. Bundan sonradan Kıbrıs’taki 4 okulu daha ziyaret edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için değerli, o okullarda bu etkinlikleri en aktif bir şekilde birlikte yürüteceğiz. Projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.