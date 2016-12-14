SEDEP öğretmen ve öğrenci seminerleriyle devam ediyor

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) eğitim seminerleri zarfında Eğitimci Musa Mert öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

SEDEP düzenlenen öğretmen ve öğrenci seminerleri ile devam ediyor. Değerler eğitiminin farkındalığını arttırmak için gerçekleştirilen faaliyet dahilinde Eğitimci-Yazan Musa Mert, öğretmen ve öğrencilerle ayrı ayrı bir araya geldi. Dedeman Otel’de gerçekleştirilen ve katılımın yoğun olduğu programlarda Musa Mert, ilk olarak lise öğrencilerine hitap etti. Günün ikinci programında da öğretmenlerle buluşan Eğitimci, değerler eğitimi, aile ve okul hayatında değerlerin nasıl anlatılması gerektiği konularını reel yaşam hikayeleri ile örneklendirdi.

SEDEP eğitim seminerlerine, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“SEDEP İle Gurur Duyuyoruz”

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi’nin, Selçuklu Belediyesi’nin en fazla övündüğü ve gurur duyduğu proje olduğunu açıklayan Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular, “Bizi en çok mutlu eden insana hizmet vermek. Birde bu işin içinde gençlere hizmet etmek olunca ve sizlerinde desteği ile geleceğe daha da umutla bakıyoruz. SEDEP sizlerin doğru 5.yılında sınırları aşarak ismini yurt dışında da duyurdu. Projeye emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

“SEDEP muhakkak adımlarla yoluna devam ediyor”

SEDEP kapsamında yeni bir faaliyette birlikte olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, “Çünkü bu kadar uzun dönemli bir projenin bu dek coşku ve katılımla devam ediyor olması, projenin dürüst bir proje, şanslı bir etkinlik olduğunu gösteriyor. Değerlerimizi çocuklarımıza, gelecek nesillere miras bırakacak SEDEP projesi ödüller alıyor ve projemize yeni yeni destekler sağlanıyor. SEDEP belirli adımlarla yoluna devam ediyor” diye konuştu.

“SEDEP ile topluma yardımcı halk müziği yetiştiriyoruz”

SEDEP bizi biz yapan, medeniyetimizin ve kültürümüzün özünü yaratıcı değerlerimizin yeni nesillerimize, geleceğimiz olan gençlerimize sağlıklı bir şekilde aktarılmasını karşılamak olduğunu ifadeden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi 5. yılında da benzer azim ve heyecanla yoluna devam ediyor. Projelerde süreklilik son derece önemli. Devamlılığın sağlanması ise o projenin başarılı olduğu anlamına geliyor. Son dönemlerde yaşadığımız olaylara baktığımız süre bu ve yarı projelerin ne dek kayda değer olduğunu defalarca birlikte müşahede ediyoruz. Çünkü yüksek öğrenim almış ama hatalı eğitilmiş insanların bu memlekete ve hatta dünyaya ne nesil zararlar verebileceğini yaşadığımız olaylar bir defa daha ortaya koydu. Nesilleri geliştirmek önemli, onları iş sahibi edindirmek ve hayata hazırlamak kayda değer. Oysa her şeyden önemlisi iyi bir insan geliştirmek, iyi bir vatandaş geliştirmek, vatanına, milletine, geleneğine, dinine ve nesline sahip çıkacak yeni nesiller yetiştirmek son derece önemli” diye konuştu.

Yeryüzünün en değerli varlığının insan olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Eğitimci- Yazan Musa Mert, anne-baba ve çocuk ilişkisinde yapılan yanlışlara uyarı çekti. Anne babaların aralıksız çocuklarını öteki bireylerle karşılaştırmalarının çocuk üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu ifade eden Mert,“ İnsan olarak bizim yeryüzünün nadide bir parçası olduğumuz bilincine varmalıyız ve kendi içimizdeki yeteneğimizi keşfetmeli ve ortaya çıkarmalıyız. Bundan nedeniyle her birimiz kendimizle yarışmayı öğrenmeliyiz. Bende olan ve geliştirebileceğim ne var onu düşünmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Mert, “Sınıflara girdiğimizde karşımızdakilerin geleceğimizin teminatı olduğu bilinciyle ve onların yalnızca anne babalarından yok Allah’tan birer itimat oldukları şuuruyla hareket etmeliyiz. Hoca yalnızca veri veren değildir. Socrates’in de dediği gibi “Siz öğrencilerinize data öğretmeyin. Düşünmeyi öğretin” Düşündürürseniz onlar bilgiye varmak ihtiyacı hisseder ve emek sarf ederler. Emek sarf edilerek elde edilen data en kalıcı bilgidir” dedi.