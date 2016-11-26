SEDEP Öğretmenler Gününü NEÜde kutladı

24 Kasım Öğretmenler Gününde Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi değişik etkinliklere ev sahipliği yaptı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla başlangıçta 24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretim Elemanları Fotoğraf Sergisi gerisinde da Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) Ürün Sergisi açıldı. Fotoğraflar, resimler ve ders materyallerini dikkatle inceleyen heyetin bir sonraki durağı SEDEP çalıştayı oldu.

“Konya’nın yüz akı SEDEP uluslararası alana taşınıyor”

SEDEP’in 5. yılında olduğunu andıran Rektör Şeker, şimdiye dek bariz aralıklarla farklı büyüklüklerde değer biçme toplantıları yaptıklarını, bunların geri bildirimlerinden de istifade ederek SEDEP’e istikamet vermeye gayret ettiklerini vurguladı. “SEDEP Konya’nın, Selçuklu Belediyesinin yüz akı olarak başladı ve bugünlere geldi. Bundan Böyle Türkiye’nin yüz akı olarak inşallah Kıbrıs, Balkanlar ve diğer milletlerarası alanlara da taşınmış olacak. Bu süreci dinç götürebilmek, hatalarımızı en üye indirebilmek manâlı ve gençlere değerlerimizi aktarırken Mevlana’nın dediği gibi ‘Bulanmadan, donmadan akmaya devam etmek’ gerekiyor. Biz her sene bariz farklılıklar katarak SEDEP’i hem geliştirmiş hem de büyütmüş oluyoruz” diyen Şeker projenin mutfağında olanlara, çalıştaya katkı veren akademisyenlere, öğretmenlere ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

“SEDEP marka haline geldi”

SEDEP’in bundan böyle sınırları aştığını yalnızca Konya, Türkiye yok milletlerarası marka haline dönüştüğünü ifade eden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Bu sene Başbakanlık Tanıtma Fonunun desteğiyle Balkanlarda ve KKTC’de başvuru yapacağız. aynı zamanda büyük kasaba dışından bu projeyi misal alanlar oluyor. Bu yapacak işlerin tamamlandığı anlamına gelmez. Eksikleri bitirmek, yeni ufuk çizmek bizim için fazla önemli. Bu projenin bir diğer başarısı da kurumsal ilişki açısından çok kayda değer bir misal olması. Üniversite, Belediye ve İlçe Milli Eğitimin birlikteliği de bu başarıyı getiren en manâlı etkenlerden birisidir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e, öğretmenlere ve akademisyenlere teşekkür eden Altay, Ulusal Eğitim müfredatına değerler eğitiminin dahil edilmesi yönünde adımların atıldığını kaydederek “Biz yarışa birkaç yüz metre önde başladık” dedi.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da SEDEP’in böylesine bir çalışma ile bugün taçlandığını aktardı. Kayacılar, “SEDEP 5 yıldır aralıksız gelişiyor, büyüyor. Bunda 3 kurumun yetkilileri ve personelinin katkısı yanına akıl demeç eden akademisyenlerin ve hocaların katkısı büyüktür” ifadelerini kullandı.