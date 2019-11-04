SEDEP yeni markalarla 2023 vizyon projeleri gerçekleştiriyor

KONYA (AA) – Türkiye'de örnek projeler sunmaya devam eden Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) 8. yılında yeni marka projelerle, Sille Tabiat Okulu ve atölye çalışmalarıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni eğitim döneminde faaliyete geçen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Eğitim 2023 Vizyon Belgesi"nde de yer alan sanat ve tasarım atölyeleri ile Sille Tabiat Okulu'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada, SEDEP kapsamında Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen yeni marka projelerin başarılı bir şekilde uygulandığını ve Selçuklu Belediyesi'nin en önemli projelerinden biri olarak SEDEP’in 8. yılında kendini yenileyerek yoluna devam ettiğini belirtildi.

Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi'nde, sanat ve tasarım atölyesi bünyesinde, robotik kodlama ve inovasyon, seramik, ahşap ve metal, resim ve kağıt katlama atölyelerinin hizmete sunulduğunu ifade eden Pekyatırmacı, Sille Baraj Parkı bünyesinde tahsis edilen alanda da Sille Tabiat Okulu adı altında tarımsal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Pekyatırmacı, geleceğin sorumluluk sahibi bireylerinin yetişmesini sağlamak, becerilerini geliştirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla SEDEP kapsamında yeni marka projeleri hayata geçirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"SEDEP, ulusal ve uluslararası boyutta daha etkin hale gelmiştir. Bir taraftan çocuklarımızın bilgi dağarcığını geliştirilirken, diğer taraftan öğrenilen bilgiler davranışa ve uygulamaya dönüşmektedir. Sille Tabiat Okulu, tasarım sanat atölyesi, çocuk kütüphanesi, trafik eğitim parkı ve akademimizle birlikte projemiz artık farklı bir boyutta yoluna devam etmektedir. Fiziki eğitim yatırımlarımızın yanı sıra, ülkemize örnek olan eğitim programlarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızın değerlerimizi benimseyip, çağın getirdiği olumsuzluklar karşısında iyi, doğru ve güzel tercihler yapabilmelerine yardımcı olacak yöntemler uygulanmaktadır. Akademik başarı kadar, 'İnsanı merkeze alan, onu ruh ve beden bütünlüğü içerisinde anlamlandıran' bir tarzda öğrencilerimizin tutum ve davranış gelişimleri için zemin hazırlanmaktadır. Modern dünyanın, geçmişimiz ve geleneğimiz arasında ördüğü duvarların aşılmasına katkı sunulmaktadır."