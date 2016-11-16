SEDEPle yalnız değilsiniz etkinliği

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) zarfında düzenlenen “Yalnız Değilsiniz” etkinliği çerçevesinde Şerife Akkanat İlkokulu öğrencileri, Dağdere İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

SEDEP, bambaşka faaliyet ve projelerle değerleri öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. “Yalnız Değilsiniz” isimli faaliyet dahilinde Şerife Akkanat İlkokulu öğrencileri, Dağdere İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti. “Yalnız Değilsiniz” isimli etkinlik ile öğrenciler arasındaki birlik, beraberlik duygusunun güçlendirilmesi, özel eğitim sınıfları, hastane sınıfları, köy okullarındaki öğrenciler ile huzurevindeki yaşlıların yalnız olmadıklarını hissetmeleri amaçlanıyor. Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve SEDEP Koordinatörleri gerçekleşen bu anlamlı etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmadılar. Kayacılar ve beraberindeki heyetin sınıfları ziyaretiyle başlayan etkinlikte öğrencilere dağıtılmış hediyeler dağıtıldı. 40 dakika süren program kapsamında öğrenciler birlikte boyama etkinliği gerçekleştirdi.

SEDEP beşinci yılında da çoğu manalı faaliyet gerçekleştirmeye devam ediyor diyen Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “SEDEP dahilinde Yalnız Değilsiniz etkinliğini gerçekleştirmek için Dağdere Mahallesindeyiz. Şerife Akkanat İlkokulu öğrencileri Dağdere İlkokulunu ziyaret etti ve buradaki öğrencilerle birlikte değişik faaliyetler gerçekleştirdiler. Yalnız Değilsiniz etkinliği kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise almak üzere 35 okuldan 1200 öğrencimiz toplam 1600 öğrencimizi ziyaret edecekler. Bu etkinlik ile özel eğitim öğrencilerimiz ve kırsalda okuyan dezavantajlı öğrencilerimize ziyaret gerçekleştirilecek” dedi.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin de katılacağı “Yalnız Değilsiniz” adlı etkinliğe, Selçuklu ilçesindeki 35 okuldan yaklaşık bin 200 gönüllü öğrenci iştirak edecek. Huzurevlerinde bulunan yaşlıları, Özel Eğitim Sınıflarında eğitim görebilen öğrencileri ve merkeze uzak mahallelerde bulunan okulları ziyaret edecek öğrenciler, ben, sen, o demeden ‘Biz’ diyebilme bilincini ve algısını geliştirmek, farklılıkları gözetmeden herkese hürmet duyulması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyorlar. Ziyaret edilen okullarda öğrenciler 40 dakika ortak etkinlik gerçekleştirecekler.