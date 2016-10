SEDEPte 5. yıl protokolü imzalandı

Konya’da, beşinci yılına giren Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) için imza töreni düzenlendi.

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi için Konya Valiliği’nde düzenlenen protokol imza törenine Vali Yakup Canbolat, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar katıldı. “Değerlerine sahip nesillerin yetişmesi namına Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi’ni önemsiyoruz” diyen Konya Valisi Yakup Canbolat, “Selçuklu Belediyemiz, Necmettin Erbakan Üniversitemiz ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün birlikte yürüttüğü Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi’nin beşinci yıl protokolü için bir araya geldik. Gençliğimizin vatanına, milletine, bayrağına sahip olması ve değerlerimize uygun yetişmesi maksadıyla yürütülen bu projeyi valilik olarak önemsiyoruz. 15 Temmuz’da yaşananlar bize gösterdi oysa gençliğimize sahip çıkmalıyız ve onları iyi yetiştirmeliyiz. Bu proje o anlamda fazla önemlidir. Gençliğimizin vatanına, bayrağına, milletine vefalı, onların değer çizgisinde yaşayan ve yaşatan olmaları bizlerin önemsediği, halk müziği olarak da önemsediğimiz bir husustur. Çünkü bu gençleri nasıl yetiştirirsek onlar gelecekte o kadar davranacaklar. Biz emanetçiyiz, elimizde olan emaneti gelecekte onlara teslim edeceğiz. Emaneti teslim edeceğimiz gençliğin nasıl olmasını özlem ediyorsak, bugünden o gençlere ona kadar yatırım yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda projeye her türlü katkı maddesi karşılayan Selçuklu Belediye Başkanımıza, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörümüze, Ulusal Eğitim Müdürlerimize ve onların paha biçilmez egzersiz arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Konya ilimizde yetişen bu gençlerin keza Konyamıza, hem de ülkemize hayırlı katkılar sunmasını, uğurlu hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

SEDEP’e Başbakanlık Tanıtma Fonu’ndan 2 milyon TL yardım

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi’n in Türkiye’nin bilinir markalarından biri haline geldiğini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “SEDEP, farklı kurumların bu dek uzun vakit birlikte meslek yaptığı ender projelerden biri. Projemiz kendini dönüştürerek ve geliştirerek devam ediyor. 2012 yılında yerelde başladığımız projemizde önce ulusal hale geldik, çünkü Milli Eğitimin birçok toplantısında uygulanabilir örnek proje olarak SEDEP tartışıldı, konuşuldu. Bu yıl bir ebat daha değiştiriyoruz, SEDEP uluslar arası bir boyuta taşınıyor. Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun 2 milyon TL’lik desteği ile ‘Türkiye Değerlerini SEDEP’le Anlatıyor’ başlığı ile 6 Balkan ülkesinde ve KKTC’de SEDEP’in uygulaması yapılacak. Bilhassa KKTC’de seçilen iki okulda SEDEP aynı şekilde uygulanacak. Bu Nedenle Balkanlar ve KKTC’deki kardeşlerimize de değerlerimizi anlatma imkanımız olacak” biçiminde konuştu.

SEDEP’in Türkiye’nin en manâlı eğitim projelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Bugüne değin 5 milyonun üstünde yayınlama dağıtıldı, onlarca kütüphane kuruldu. Proje zarfında sadece öğrenciler yok öğretmenlerimiz ve velilerimizde bu projenin içerisindeler. İnşallah bu yıl da başarılı bir tatbik olacaktır. Bu sene 222 okulda 122 bin öğrenci ile SEDEP uygulanacak. 559 bin yayınlama dağıtılacak ve 39 etkinlik düzenlenecek. Her yıl değer biçme toplantılarında özellikle Necmettin Erbakan Üniversitemizin katkılarıyla projemizi değiştirerek, dönüştürerek uygulamaya devam ediyoruz. Sayın Valimizin de açıklama etti ettiği gibi, 15 Temmuz bu değerlere ne dek ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Gelecek neslimiz bizim teminatımız, bu manada saygı, dayanma, mesuliyet, zevk, doğruluk, temizleme ve cömertlik olmak üzere 7 esas değeri çocuklarımızla paylaşacağız. Esas sınıfından üniversiteye kadar tüm çocuklarımız bu projenin kapsamındadırlar. Gençlerimiz 15 Temmuz’da bizi biz yapan bu değerlere ne kadar sahip olduklarını gösterdiler, bizim yapmamız gereken bunu pekiştirmek. Bu manada gençlere sahip çıkıyoruz. SEDEP uluslar arası bir proje olarak yolun devam ediyor ve başarılarıyla Türkiye’ye misal olacaktır. Öncelikle Konya Valiliğimiz almak üzere emeği geçen tüm kurumlara, öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

”Atalarımızdan aldığımız değerleri gelecek kuşaklara aktaracağız”

SEDEP’in beşinci yılında da eğitime değer katacağını söyleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “SEDEP’in sürdürülebilirlik anlamında bu değin uzun soluklu olması, sahiden konuya paydaş olanların vermiş olduğu yardım ve gönüllük esasına dayalı bir proje olmasından kaynaklanıyor. Katkı veren tüm paydaşlarımıza, emeği geçen ilk kez öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz almak üzere Selçuklu Belediye Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Ulusal Eğitim Müdürümüze ve Sayın Valimize teşekkürlerimi sunuyorum. Kadim Medeniyetin çocukları olarak bizim atalarımızdan aldığımız değerlerimizi gelecek kuşaklara alıntı yapmak gibi bir görevimiz söz konusu. Bu değerler aslında insanlığın değerleri. Değerlerimizin hızlı gelişen teknolojinin ve müsamaha yaşamının sonucunda kaybolmaya yüz tutması, çabuk şehirleşme ile aileyi kaybetme sonucunda ortaya çıkan değersizleşmenin bireyi mutsuz etmesi gerçeğini artık dünya konuşuyor. Bu anlamda projemizin Balkanlar ve KKTC almak üzere uluslar arası alana yansıması, oradaki kardeşlerimize de paydaş olarak aktarılması önemliydi. SEDEP’in insani değerlerimizi, medeniyetimizin değerlerini oralarda her yerde yenilenmek adına bir öncü devir göreceğini düşünüyorum. Bu projeye katkı karşılayan tüm kurumlarımıza ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah nice 5 yıllara” diye konuştu.

“SEDEP’in 5. yılında yeniden birlikte olmaktan çok mutluyuz” diyen Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ise, “Konya Valimizin himayelerinde, Necmettin Erbakan Üniversitemizin rehberliğinde, özellikle Selçuklu Belediyemizin bütün finansman kaynaklarını sunması ve belge hazırlıklarını yapmasıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak İlçe Ulusal Eğitim Müdürlüğümüz katkılarıyla inşallah geçtiğimiz dört yıldaki birlikteliğimizi sürdürmeye kararlıyız. Belediyemiz bir şehrin imarından sorumluluk sahibi fakat şöyle bir söz var, ‘Bir şehri imar ederken bir nesli ihmalkârlık ederseniz, ihmalkârlık ettiğiniz tür gün kazanç imar ettiğiniz şehri yok eder’. Asıl imar edilmesi gereken gençlerimizin zihinleri, beyinleri ve onlara kazandırılacak değerler. İnşallah biz de gençlerimize bilhassa vatan, halk sevgisi ve esas değerlerimizi iyi öğretebilirsek, geçtiğimiz sıkıntıları tekrardan yaşamayız. Projenin bu yılda başarıyla devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların gerisinde Konya Valisi Yakup Canbolat, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy kadar Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) beşinci sene protokolü imzalandı.

Dört yıldır Selçuklu’da eğitime bedel katan SEDEP, 222 okulda 122 bin 232 öğrenci 5 milyonu aşkın yayın ve birbirinden ayrı yüzlerce etkinlikle galibiyet ile uygulandı. Dönem boyunca düzenlenen farklı etkinliklerle öğrencilere değerler aktarılırken uygulamanın beşinci yılında da eğitime en kayda değer katkı sağlanmış olacak.