Seferlere fırtına engeli!

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal ederken Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) ise İstanbul ve Bursa arasında yapılacak olan seferlerini hava muhalefeti sebebiyle gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.

BUDO’dan yapılan açıklamaya tarafından 07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece), 09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş),10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya),10:45 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) deniz otobüsü seferleri negatif hava muhalefeti sebebiyle iptal edilmiştir.

İDO’dan yapılan açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği öğrenildi. aynı zamanda 07.45 Bandırma – Yenikapı – Bostancı deniz otobüsü seferinin de negatif hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Oğuzcan Yazar – Volkan Kayalar