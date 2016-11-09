Seferlere fırtına engeli!
Marmara bölgesinde etkin olan negatif hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bir takım seferlerini iptal etti.
Marmara bölgesinde etkin olan negatif hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bir takım seferlerini iptal etti. İDO’nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Hava muhalefeti nedeniyle tüm iç-dış hat deniz otobüsü seferlerimiz 17.00’ye değin iptal edilmiştir” denildi.
İptal edilen bazı seferler ise şöyle: “09 Kasım 2016 10.05 Bandirma -Yenikapi-Bostanci Deniz Otobüsü, 13 Kasım 2016 07.45 Yenikapi-Yalova Ferry Cat tipi hızlı araba vapuru, 13 Kasım 2016 07.45 Yalova-Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot, 13 Kasım 2016 09.45 Yenikapi-Yalova Ferry Cat tipi çabuk araba vapuru, 13 Kasım 2016 09.45 Yalova-Yenikapi Ferry Cat tipi çabuk araba vapuru, 13 Kasım 2016 11.45 Yalova-Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot, 13 Kasım 2016 11.45 Yenikapi-Yalova Ferry Cat tipi süratli araba vapuru, 13 Kasım 2016 13.45 Yalova-Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot, 13 Kasım 2016 13.45 Yenikapi-Yalova Ferry Cat tipi süratli araba vapuru”