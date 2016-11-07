Seferlere fırtına engeli!
İDO tüm iç hat seferlerini iptal ederken, dış hat seferlerinden bazılarını iptal etti.
İDO tüm iç hat seferlerini iptal ederken, dış hat seferlerinden bazılarını iptal etti. İDO’nun iptal ettiği dış hat seferleri ise şu şekilde;
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
10:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü
Öte Taraftan BUDO ise 08:30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) 10:30’daki İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Murat Solak
İSTANBUL