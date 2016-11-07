Ana Sayfa   >   Genel   >   Seferlere fırtına engeli!

Seferlere fırtına engeli!

İDO tüm iç hat seferlerini iptal ederken, dış hat seferlerinden bazılarını iptal etti.

07 Kasım 2016 Pazartesi, 08:17
seferlere-firtina-engeli

Benzer Konular

istanbullulara-mujde-yarin-aciliyor
İstanbullulara müjde! Yarın açılıyor

İDO tüm iç hat seferlerini iptal ederken, dış hat seferlerinden bazılarını iptal etti. İDO’nun iptal ettiği dış hat seferleri ise şu şekilde;

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
10:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

Öte Taraftan BUDO ise 08:30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) 10:30’daki İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Murat Solak
İSTANBUL 

e5 trafik kazası bugün e5 trafik kazası son dakika showhaber tekrar izle son dakika kadıköy'de olay taksim'de olay son dakika

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet