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Şehide gönderilen sesli mesaj duygulandırdı

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda meydana çıkan çatışmada yaralanarak helikopterle getirildiği Gaziantep’te şehit olan Özel Kuvvetlerde görevli 25 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Topuz’un abisi Güvenlik teşkilatında görevli bir polis.

28 Kasım 2016 Pazartesi, 12:29
sehide-gonderilen-sesli-mesaj-duygulandirdi

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Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda meydana çıkan çatışmada yaralanarak helikopterle getirildiği Gaziantep’te şehit olan Özel Kuvvetlerde görevli 25 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Topuz’un abisi Güvenlik teşkilatında görevli bir polis. Ağabeyinin Şefi olan Polis Müdürünün Halit’in şehadetinden bir hafta önce Halit’in abisi vasıtasıyla kendisine gönderdiği sesli mesajda şunlar açıklama edilmekte:
“Halit, Ulul emre itaat farzdır. Ulul dikte sana oraya git demiş, sen de gitmişsin, Namaz kılmak gibi bir farzı yerine getiriyorsun. Cihatta olduğunu sakın unutma. Şeytanın senin niyetini bozmasına müsaade etme. Kimin kaderinde ne var agnostik. Şeytan senin niyetini bozarsa bıkkınlık yaşarsın. Cihat ediyorsun. Sizin gibi insanların kıymeti hemen yok minimum elli sene sonradan anlaşılacak. Teyemmüm abdesti bile olsa abdestsiz gezme.”  

al bab Fırat Kalkanı Harekatı haber halit topuz şehit

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