Şehidin acı haberi Denizlideki ailesine ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgürlük Suriye Ordusunun beraber yürüttüğü El Bab operasyonunda, gerçekleşen saldırıda ağır yaralanan Halit Topuz (25), Gaziantep’te kaldırıldığı hastanede şehit düşmesi sonucu, acı haber Denizli’de bulanan anne ve babasına ulaştırıldı. Oğullarının ağır zarar görmüş olarak ameliyata aldıklarını öğrenen anne Şükran ve baba Yusuf Topuz fenalık geçirdi. Jandarma ekiplerinin oğullarının şahadet haberini vermesinin peşinde anne Şükran ile baba Yusuf Topuz’un asap krizi geçirdi. Topuz çifti, 112 Ivedi Sıhhat ekipleri göre Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisini kaldırıldı. Topuz çiftine yapılan müdahalenin gerisinde eve getirilerek, sakinleştirilmeye çalışıldı.

Şehit Halit Topuz’un cenazesinin Gaziantep’ten Bitlis’in Ahlat ilçesinde defnedileceği öğrenilirken, ailesinin ise uçak ile oğullarının cenaze töreni içi sabahtan saatlerinde Gaziantep’e götürüleceği belirtildi.

Uygar Topaloğlu