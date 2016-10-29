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29 Ekim 2016 Cumartesi

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Şehidin hayat hikayesi yürek burktu

Astsubay olan babasını ve annesini 1,5 yaşındayken bir kazada kaybettiği açıklanmış şehidin astsubay edinmek istediği, girdiği sınavda da başarılı olduğu öğrenildi. Şehidin halası Mukaddes Yılmaz’a ve kardeşi Burak Yılmaz’a, Barboros Yılmaz’ın şehadet haberi, Fazile.

29 Ekim 2016 Cumartesi, 20:11
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Astsubay olan babasını ve annesini 1,5 yaşındayken bir kazada kaybettiği açıklanmış şehidin astsubay edinmek istediği, girdiği sınavda da başarılı olduğu öğrenildi.

Şehidin halası Mukaddes Yılmaz’a ve kardeşi Burak Yılmaz’a, Barboros Yılmaz’ın şehadet haberi, Faziletli Kaymakamı Osman Taştan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Bilgin Gökhan, Üsteğmen Sercan Türedi, Faziletli İlçe Güvenlik Müdürü Ertuğrul Ekici, Faziletli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’dan oluşan heyet tarafından verildi.

Şehidin halası Mukeddes Yılmaz gözyaşlarını tutamadı. Yılmaz, şehidin Erdemli ya da Silifke ilçesine mi defnedileceğinin aile tarafından alınacak karar sonucu belirleneceğini söyledi.

Şehidin kardeşi Burak Yılmaz ise elinden ayırmadığı Türk bayrağıyla metanetini korudu.

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