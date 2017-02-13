Şehidin ismi parka verildi

ESKİŞEHİR (AA) – Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Güven Dağı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Özer’in adı, Yukarısöğütönü Mahallesi 937’nci ve 932’nci sokakların birleştiği yerde bulunan 9 bin 844 metrekarelik parka verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, parkta buluşan şehidin babası Mıstık Özer ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç bir süre sohbet etti.

Parka şehit oğlunun isminin verilmesi karşısında oldukça duygulanan baba Mıstık Özer, “Başkanımız Ahmet Ataç geldi, çok memnun olduk. Yaptığı işlerden dolayı çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Oğlumuz için, mahallemiz için bir anı oldu çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Ataç da Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Özer’i geçen yıl kaybettiklerini hatırlatarak, “Yukarısöğütönü Mahallesi’nde defnetmiştik. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin. Kolay değil. Yukarısöğütönü Mahallemizin önündeki bu uzun parka kendisinin ismini verdik. Burada adı yıllarca yaşayacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi dileğimiz yurtta sulh, cihanda sulh olmasıdır. Dileğimiz ülkemizin barış içindeki günlere bir an önce kavuşmasıdır.” dedi.