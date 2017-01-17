Şehidin ismi parkta yaşatılacak

YOZGAT (AA) – Fırat Kalkanı Operasyonu’nda El Bab’da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın ismi, memleketi Çayıralan’da bir parka verildi.

Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şehit Durak’ın adını belediye meclisinin aldığı kararla Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan parka verdiklerini söyledi.

Şehit babası Kemal Durak ile şehidin isminin yazılı olduğu levhayı park girişine asan Başkan Şahiner bütün şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Şehit babası Kemal Durak da Şahiner’e teşekkür ederek, “Bütün Türk askeri bir Oktay’dır. Türk milletinin başı sağolsun. Şehit oğlumun isminin bir parka verilmesinden dolayı Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner’e ve belediye meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Türk bayrağına uzanan düşman elleri kırılsın.” dedi.