Şehidin son paylaşımı yürekleri burktu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen terör saldırısı sonrasında şehit düşen Nevşehirli şehit polis memuru Semih Turgut’un 22 Ekim tarihinde yaptığı paylaşım yürekleri burktu.

Şehit Polis Semih Turgut sosyal paylaşım sayfasında fakat paylaşımında, Ali Kınık’ın ‘Bildiğin Gibi Değil’ şarkısının sözlerini paylaştı.

“Şehrin en karanlık yerinde duruyorum haydi durma

hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım

başımı yere eğme benim mazlum yerine geçen kimse

cicili bicili düşlerim vardı ancak

bir hayat böyle aksine dönmez bir yiğit böyle harcanmaz

dağlara taşlara bağırasım geliyor

içim yanıyor içim

bildiğin gibi değil…

bu bir hikayenin bitişi midir?

bu kanlı bir veda mıdır?

bu son savaşçının yediği kurşun

bu son kalenin de düşüşü müdür?

dalgaların çekilişi bayrakların yıkılışı

bu şarkıların susuşu mudur?

Ömrüm kanıyor ömrüm

bildiğin gibi yok…

ben bu hayata asiydim

böyle değildim

bir yıldız kaydı ömrümden ben dilemedim

işte herşeye sırtımı dönüp koşuyorum

sarı güller kahrolsun

nemli gözler beyaz kırpıntı kahrolsun

kahrolsun bu kaldırım bu edep sevinç dilekleri

canım yanıyor canım

bildiğin gibi değil…”

Coşkun Sağlamdin