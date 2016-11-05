Şehidin son paylaşımı yürekleri burktu
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen terör saldırısı sonrasında şehit düşen Nevşehirli şehit polis memuru Semih Turgut’un 22 Ekim tarihinde yaptığı paylaşım yürekleri burktu. Şehit Polis Semih Turgut sosyal paylaşım sayfasında fakat paylaşımında, Ali Kınık.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen terör saldırısı sonrasında şehit düşen Nevşehirli şehit polis memuru Semih Turgut’un 22 Ekim tarihinde yaptığı paylaşım yürekleri burktu.
Şehit Polis Semih Turgut sosyal paylaşım sayfasında fakat paylaşımında, Ali Kınık’ın ‘Bildiğin Gibi Değil’ şarkısının sözlerini paylaştı.
“Şehrin en karanlık yerinde duruyorum haydi durma
hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım
başımı yere eğme benim mazlum yerine geçen kimse
cicili bicili düşlerim vardı ancak
bir hayat böyle aksine dönmez bir yiğit böyle harcanmaz
dağlara taşlara bağırasım geliyor
içim yanıyor içim
bildiğin gibi değil…
bu bir hikayenin bitişi midir?
bu kanlı bir veda mıdır?
bu son savaşçının yediği kurşun
bu son kalenin de düşüşü müdür?
dalgaların çekilişi bayrakların yıkılışı
bu şarkıların susuşu mudur?
Ömrüm kanıyor ömrüm
bildiğin gibi yok…
ben bu hayata asiydim
böyle değildim
bir yıldız kaydı ömrümden ben dilemedim
işte herşeye sırtımı dönüp koşuyorum
sarı güller kahrolsun
nemli gözler beyaz kırpıntı kahrolsun
kahrolsun bu kaldırım bu edep sevinç dilekleri
canım yanıyor canım
bildiğin gibi değil…”
Coşkun Sağlamdin