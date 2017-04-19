Şehidin son videosu milyonları ağlattı

Hakkari’de, Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı 1’inci Komando Bölük Komutanlığı emrinde bazuka nişancısı olarak atama yapan Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar, 16 Nisan 2017 tarihinde Kaletepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde şehit olan Şenözüar, İzmir’in Torbalı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

Milyonlar ağladı

25 yaşındaki şehit bilirkişi çavuşun son görüntüsünü ise 8,5 aylık gebe olan eşi Melek Şenözüar paylaştı. Eşinin çektiği görüntülerde, Ahmet Şafak’ın seslendirdiği “Kan Uykusu” adlı parçaya eşlik eden şehidin son görüntüsü görenleri ağlattı. Sosyal medyada binlerce kişinin paylaştığı videoda, parçaya yanık ve işten bir sesle eşlik eden Harun Şenözüar’ın otomobil kullanırken görüntüsü yer alıyor.

Eşinden son mesaj: “Son nefesime değin bu kalptesin”

Videoyu paylaşan eşi ise herkesi ağlatan şu notu düştü:

“Hakettigin yerdesin Allah’ın yiğidi. Sana böylesi yakışırdı. Oğlunda senin gibi bir yiğidin parçası. Ait olduğun yerdesin, bizimlesin. Kavuşmamız her zaman ebedi. Kara toprak bile ayıramaz. Ben seni 3 günlük sevmedim. Ömrüm, son nefesime kadar bu kalptesin.”

Son mesajlaşma

öte taraftan, şehit ile eşinin son mesajları da ortaya çıktı. Şehit Bilirkişi Çavuş, eşine, “Bu atama ölürsem çocuğun adını Harun koy” diye mesaj attı. Peşinde ikili aralarında saat 22.00 sıralarında tekrar mesajlaşma gerçekleşti. Torbalılı şehidin mesajında, “Ben öleceğim galiba” diye yazdı. Eşinin “Ne oldu ya” diye cevap verdiği sözlerin ardından şehit uzman çavuş, “Geçende son 20 gün diyordun. Hemen de son görevindir diyorsun. Belki de Allah söyletiyordur. Ölürüm olur ya. Tabutum gelir” diye yazdı.

Ahmet Şafak’ın seslendirdiği parçanın sözleri ise şöyle:

Kan uykusu kan uykusu, Ali’ye kurdular pusu,

Dokunmayın yigidime, ondaki şehit uykusu

Biri gider bini gelir, al kınalı koçlar gibi

Bir ana fakat evladına ‘Uyan, Uyan’ der,

Biri gider bini kazanç, al kınalı koçlar gibi

Bir şehit ama anasına “Dayan, Dayan” der

Ay düşmez namertlere, düşer kendi toprağına oy

Yağmur olur rahmet olur, çiçeğine yaprağına oy

Biri gider bini kazanç, al kınalı koçlar gibi

Bir şehit oysa anasına “Dayan, Dayan” der