Şehir Hastanesinde acil servis son teknolojiyle donatıldı

YOZGAT (AA) – Türkiye’de ilk açılacaklardan Yozgat Şehir Hastanesinin acil servisi, son teknoloji tıbbi cihazlarla donatılıyor.

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 3 bin 906 metrekare alanda hizmet verecek acil serviste, laboratuvar, tomografi, doppler ultrason, dijital röntgen ve acil ameliyathane bulunduğu, ayrıca hasta yakınları için kafeterya, çocuklar için oyun alanının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. İsmail Kurca, acil servise gelen hastalara adeta “Hızır” gibi yetişeceklerini ifade etti.

Serviste hastalara anında müdahale edileceğini vurgulayan Kurca, şunları kaydetti:

“Şehir hastanemizin yeni çalışma sistemiyle artık poliklinik hastaları acil servisi meşgul etmemiş olacak. Yine acil servis içinde bulunan ameliyathanemizde, hayati tehlikesi öncelik arz eden, dakikaların önemli olduğu vakalar ameliyat edilecek.”