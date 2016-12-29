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29 Aralık 2016 Perşembe

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Şehir Tiyatroları öğretmenleri konuk etti

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:20

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Eskişehirli Öğretmenler Tiyatroda Buluşuyor” etkinliğiyle öğretmenleri konuk etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı” adlı oyununu, bu kez öğretmenler için sahneledi.

“Eskişehirli Öğretmenler Tiyatroda Buluşuyor” etkinliği kapsamında Eğitimciler Derneği, Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği ve Eğitim-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak, oyununu izledi.

eskişehir Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Eskişehirli Öğretmenler Tiyatroda Buluşuyor Sersem kocanın kurnaz karısı

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