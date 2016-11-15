Şehir ve Alimleri Sempozyumu sona erdi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı’nın müşterek düzenlediği “Kent ve Alimleri Sempozyumu” sona erdi.

8 oturumda 29 bildirinin sunulduğu sempozyumda bilim insanları ayrıca şehir alim ilişkisini, ayrıca de Konya’nın tarih baştan başa yetiştirdiği alimleri bütün yönleriyle anlattı. Başkanlığını NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu’nun yaptığı değer biçme oturumunda Prof. Dr. Mehmet Şeker, Prof. Dr. Mustafa Üstünlük, Prof. Dr. Caner Arabacı, Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ ve Prof. Dr. Ramazan Altıntaş programla ilgili değerlendirmelerini katılımcılara aktardı.

Sempozyumun kapanış konuşmasını gerçekleştiren NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, her çalışmanın yoğun bir müktesebat ve emekle yapıldığını belirtti. Bu tür programlardaki bilgilerin gelecek kuşaklara aktarılmasının manâlı olduğuna uyarı çeken Şeker, “Biz burada üniversite olarak köprü görevi görmüş oluyoruz. Her bir tebliğin değeri, kıymeti vakit içerisinde daha iyi anlaşılacaktır. Sempozyumun önümüzdeki yıllarda devamlılığı olsun, gelenekselleşsin istiyoruz. Daha tematik ve daha ayrıntılı incelemelerin de olmasını istiyoruz. Çünkü ülkemizde bu nesil toplantılar genel anlamda kaldığı müddetçe didikleme, araştırma ve bundan daha derinlemesine eser tümdengelim öyle olmamış oluyor. Bunun daha detaylı olmasının yararlı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İkinci toplantının Konevi Hazretleri ile devam etmesinin ve daha sonra da Konya’daki diğer alimlerden birisini konu başlığı olarak seçip ilerlemenin yararlı olacağını bildiren Şeker, Konya’nın bu konuda varlıklı olduğunu vurguladı. Şeker, “Tüm katılımcılara, hocalarıma hürmetlerimi sunuyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.