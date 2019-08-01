“Şehirlerin Sultanı, Güvenli Gıda Diyarı Projesi” tanıtıldı

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, "Şehirlerin Sultanı, Güvenli Gıda Diyarı Projesi"ni tanıttı.

Sivas Valiliği Dr. Vali Hasan Canpolat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Ayhan, güvenilir gıdanın, her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak tüketime uygun hale getirilmiş, sağlık açısından bir sakınca oluşturmayan ve besin değerini kaybetmemiş ürünler olduğunu söyledi.

Projenin amacı hakkında bilgi veren Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Teknik ve hijyenik açıdan gıda mevzuatında belirlenmiş asgari koşulları taşıyan gıda işletmelerini, "Güvenilir Gıda Sağlıklı Yaşam Projesi" çerçevesinde değerlendirerek, Sivas Valiliği adına belgelendirmek, ödüllendirmek, halka duyurmak ve böylece sektördeki diğer iş yerlerini de daha iyi koşulları oluşturmaya teşvik etmektir. İşletme kayıt belgesi bulunan gıda işletmecisi başvuru formu doldurarak Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Gıda satış işletmeleri, toplu tüketim işletmeleri, gıda üretim işletmeleri, ilgili sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler içerisinde, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun gereklerini yerine getiren, bu kanun kapsamında son 1 yıl içerisinde yaptırıma uğramamış olanlardan, projeye başvuru yapan ve değerlendirme kriterleri açısından uygun görülen işletmeleri proje çerçevesinde belgelendireceğiz."