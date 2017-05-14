Şehit aileleri piknikte bir araya geldi

YOZGAT (AA) – Yerköy Kaymakamlığı ve Yerköy Şehit Aileleri Derneği işbirliğiyle piknik düzenlendi.

Sarayköyü piknik alanında düzenlenen etkinliğe, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Abidin Işlak, protokol üyeleri ve çok sayıda şehit ailesi katıldı.

Kaymakam Şengök, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Kaymakamlık olarak bu vatan toprağı için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden ve canlarını hiçe sayarak savaşan şehitlerimizin ailesi ve gazilerimize yönelik ikinci kez piknik programı düzenlemiş bulunmaktayız. Bizleri kırmayarak piknik programımıza katılan tüm şehit ailelerimize teşekkürü bir borç bilirim. Allah herkesten razı olsun. Şehitlere Allah’tan rahmet, şehitlerin aileleri ile gaziler ve çocuklarına da uzun ömürler diliyorum.”

Piknik sonrası, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Kepir, Kaymakam Şengök’e teşekkür plaketi takdim etti.

Hayırsever iş adamı Bilal Şahin ve Türk Kızılay Yerköy Şubesince, şehit ailelerine çeşitli hediyeler verildi.

