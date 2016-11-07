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Şehit aileleri ve gazilere kömür yardımı

07 Kasım 2016 Pazartesi, 15:25
Şehit aileleri ve gazilere kömür yardımı

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ANKARA (AA) – Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçedeki şehit aileleri ve gazilere kömür yardımında bulunuyor.

Kaymakam Suat Seyitoğlu, terör örgütü PKK ile sürdürülen mücadelede şehit olan askerlerin aileleriyle, gazilere desteklerinin sürdüğünü söyledi.

Şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiklerini ifade eden Seyitoğlu, kendilerine destek olmak için kişi başına bin 500 kilogram kömür yardımı yapıldığını kaydetti.

Seyitoğlu ayrıca, ilçede toplam 2 bin ton kömür yardımı yapılacağını da sözlerine ekledi.

BEYPAZARI kömür yardım

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