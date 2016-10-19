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19 Ekim 2016 Çarşamba

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Şehit ailelerinden, Milli Eğitim Müdürüne plaket

19 Ekim 2016 Çarşamba, 16:25
Şehit ailelerinden, Milli Eğitim Müdürüne plaket

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YOZGAT (AA) – Yerköy Şehit Aileleri Derneği tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz’a plaket takdim edildi.

Dernek Başkanı Ahmet Kepir ve üyeler ziyaret ettikleri Yavuz’a derneklerine gösterdikleri destekten dolayı plaket verdi.

Kepir, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerinin şehit ailelerine ve gazilere maddi, manevi desteklerini esirgemediklerini belirtti.

Yavuz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

plaket şehit aileleri Yerköy

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