Şehit ailelerinden teröre tepki

SİVAS (AA) – Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, son günlerde yaşanan terör saldırılarına tepki göstererek, terör örgütleri PKK ve FETÖ mensupları için idam cezasının getirilmesi çağrısında bulundu.

Hızal, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Hakkari’nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerindeki terör saldırılarında şehitler verildiğini anımsattı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dün askeri üs bölgesine teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendiğini belirten Hızal, saldırıda Sivas Zara nüfusuna kayıtlı Üsteğmen Murat Taylan Öncel’in şehit olduğunu dile getirdi.

Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen, terör saldırılarını şiddet ve nefretle kınadığını ifade eden Hızal, şunları söyledi:

“Bu milletin birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyen hainler, 15 Temmuz’da bu milletin nasıl asil bir millet olduğunu, vatanına ve milletine göz dikenlere karşı canını ortaya koyarak tankların ve mermilerin karşısına vücutlarını siper ettiklerini anlayamadılar. 1984 yılından bugüne kadar kan ve gözyaşlarımızı dindirmeyen PKK terör örgütü, askerimizi, polisimizi şehit eden ve sivil vatandaşlarımızı evlerinden çıkararak köy meydanlarında ve şehirlerimizin merkezlerinde bombaları patlatarak kadın, kız, yaşlı, genç demeden kurşuna dizen PKK terör örgütüne ve FETÖ terör örgütü mensuplarına bir an önce idamın gelmesini istiyoruz.”

Ülkede darbe yapmak isteyenlerin, bunun bedelini ödemek zorunda olduğunu vurgulayan Hızal, demokratik ülke olan Türkiye’de vatandaşların idam talebinin dikkate alınması gerektiğine işaret etti.

Bu milletin huzuru ve güvenliği için canını hiçe sayan evlatların babalarının, annelerinin, eşlerinin, çocuklarının, kardeşlerinin ve kolunu, bacağını ve diğer organlarını kaybeden kahraman gazilerin yıllardır idamın gelmesini istediğine dikkati çeken Hızal, “Sivas’tan, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, milletvekillerimize ve diğer parti liderlerine sesleniyorum, lütfen milletimizin meydanlarda tek ses olarak idamı istediğini unutmayın. Bu millet, her şeyin üstesinden gelecek kudrete sahiptir. Yeter ki sizler bu millete yol gösterin.” diye konuştu.