Şehit anneleri yemekte buluştu

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından organize edilen programla ilçedeki şehit anneleri bir araya geldi.

İlçedeki bir lokantanın katkılarıyla düzenlenen programa, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bestami Erkoç, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Atalay Gündüz, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Halil Yükselen, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Türk Kızılayı Çubuk Şubesi Başkanı Selahattin Koç ve şehit anneleri katıldı.

Şehit anneleriyle yemekte sohbet Acehan, annelerle her daim birlikte olmak istediklerini söyledi.

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin en önemli emanetleri olan ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını belirten Acehan, “Biz sadece bir gün değil 365 gün annelerimizin yanındayız. Bizlerin birlik, beraberliği, kardeşliği ve huzurumuz için canlarını feda eden polisimizin, askerlerimizin bizlere emanetleri olan aileleri ile bir arada olmaktan her daim mutlu oluyoruz.” dedi.

Şehitlerin ve onların yakınlarının bu vatanın temel dinamikleri olduğunu dile getiren Akyurt Kaymakamı Altın da “Sizler bu vatan için, millet için çocuklarını feda etmiş, cennet mekanı annelersiniz. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var. Ne yapsak sizler için azdır. Yakın zaman da geçirdiğimiz anneler gününüzü tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Yemek sonrası ailelerle hatıra fotoğrafı çektiren protokol üyeleri, günün anısına şehit annelerine çiçek verdi.