Şehit annesine anlamlı sürpriz

YOZGAT (AA) – Şırnak’ın İdil ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda şehit olan özel harekat polisi Muzaffer Tufaner’in 1993-1995 yıllarında birlikte askerlik yaptığı silah arkadaşları, şehidin annesine Anneler Günü sürprizi yaptı.

Şehit Tufaner ile 1993-1995 yılları arasında İstanbul 2. Özel Koruma Taburu’nda askerlik yapan 12 silah arkadaşı, Tufaner’in Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan annesi Ayten Tufaner’i ziyaret etti.

Şehit için öğle vakti köy camisinde mevlit okutan silah arkadaşları, daha sonra Valilik tarafından şehit aileleri için düzenlenen pikniğe katıldı.



Şehidin annesi Ayten Tufaner, oğlunun arkadaşları tarafından böyle anlamlı bir günde ziyaret edilmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Oğlumun asker arkadaşları bu anlamlı günde beni yalnız bırakmadılar. Onlar benim evlatlarım, ben de onların anneleriyim. Ben onların hepsini Muzafferimin yerine koydum. Allah hepsinden razı olsun. Aldığım en güzel Anneler Günü hediyesi bu oldu.” diye konuştu.

Şehidin asker arkadaşlarından Hakan Yılmaz da “Ayten annemiz bize şehit kardeşimizin emaneti. Bu emanete sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu.” dedi.

Şehit annesini yalnız bırakmamak için farklı şehirlerden gelen şehidin asker arkadaşlarına teşekkür eden Vali Kemal Yurtnaç da şunları kaydetti:

“Bu güzel kardeşlerimizin yaptığı ziyaret çok manidar. Bir annenin hayır duasını almak çok önemli. Bu gönlü güzel kardeşlerimiz birlikte askerlik yaptıkları ve sonrasında polislik görevinde şehit olan arkadaşlarının annesini kendi annelerinin yerine koymuş ve bu anlamlı günde onu yalnız bırakmamışlar. Ben bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.”

Şırnak’ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda yaralanan Tufaner (43), kaldırıldığı hastanede 8 Mart 2016’da şehit düşmüştü.