Şehit asker için anıt ve çeşme yaptırıldı
KIRŞEHİR (AA) – Kaman'ın Tatık köyünde şehit asker için anıt ve çeşme yaptırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hakkari Yüksekova'da görev yaptığı sırada 14 Mayıs 2019'da terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin anısını yaşatmak için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlığının işbirliğiyle Zencirli için memleketi Tatık köyünde anıt ve çeşme yaptırıldı.
Anıt ve çeşmenin açılış törenine, Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, ilçe protokol üyeleri, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.
BENZER HABERLER
-
Üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti
-
Şehit asker için anıt ve çeşme yaptırıldı
-
Beyşehirli esnaftan Barış Pınarı Hareketine anlamlı destek
-
Mercedes-AMG Petronas üst üste 6. kez dünya şampiyonu oldu
-
Sivas'ta ulusal yol koşusu düzenlendi
-
Polis “Hacivat ve Karagöz”le çocuklara güvenliği öğretiyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.