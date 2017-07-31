Şehit asker için mevlit okutuldu

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde, şehit jandarma er Doğan Kaya için mevlit okutuldu.

Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki silahlı saldırıda şehit olan jandarma er Kaya için şehadetinin birinci yıl dönümünde ailesi tarafından mevlit programı düzenlendi.

Tarihi Büyük Cami’de düzenlenenmevlit programına şehidin babası Yılmaz Doğan, ailesi, Şarkışla Jandarma Komutanlığı personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit bitiminde katılanlara meyve suyu ve kek ikram edildi.