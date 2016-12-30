Şehit asker için mevlit okutuldu

YOZGAT (AA) – Fırat Kalkanı Harekatında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan er Mehmet Ünal (22) için Sorgun Karşıyaka Yeşiltepe Cami’nde mevlit okutuldu.

Cuma namazı öncesi düzenlenen mevlit programına, şehidin babası Yaşar Ünal ve yakınları, Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ile cami cemaati katıldı.

Mevlit okunduktan sonra şehitler için hep birlikte dua edildi.

Kaymakam Altınpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nice vatan evladının, ülkesi, bayrağı, dini için genç yaşta şehit düştüğünü belirterek, “Vatanımızı, bağımsızlığımızı tüm şehitlerimize borçluyuz. Onlar bu vatan için can verdi. Ruhları şad olsun.” dedi.