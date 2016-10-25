Şehit asker memleketine uğurlandı

Bingöl’ün Genç ilçesine emrindeki Yeniyazı köyü kırsalında emniyet güçleri ile terör örgütü PKK mensupları aralarında meydana çıkan çatışmada şehit düşen Bilirkişi Çavuş Emrah Çeçen için Bingöl Havaalanı’nda tören düzenlendi.

Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nden alınarak, ambulansla merasim alanına getirilen şehit Bilirkişi Çavuş Çeçen’in Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konuldu, hürmet duruşunda bulunuldu ve öz geçmişleri okunarak, dua edildi.

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, burada yaptığı konuşmada, gencecik bedenlerin ülke için, sancak için mukaddes için toprağa düştüğünü söyledi.

Vali Köşger, “Sözün bittiği noktadayız, acılarımız tarifsiz. Acılarımızı anlatmaya kelimeler kifayetsiz. Gencecik bedenler bu ülke için, bu vatan için bu sancak için bu mukaddes için toprağa düşüyorlar. Bu ülke için fazla değerinde ödedik, ödemeye devam ediyoruz. Bu bayrağın bu semalarda dalgalanması için, ezanların susmaması için her türlü bedeli ödemeye hazır bu ahali. Bunu her hadisede, her kritik noktada gösterdi şimdiye dek. En son 15 Temmuz’da gösterdi. 15 Temmuz öncesinde ülkemizde çoktandır denedikleri ama bir türlü başaramadıkları eski silahlarını tekrar ele aldı büyük güçler. Eski oyunlarını yeniden sahnelemeye çalışıyorlar. Allah’ın izniyle bu oyunları bozacağız. Bu ırk bu oyunları bozacaktır. Bu ırk, bu ırk tüm bu oyunların üstesinden gelebilecek kudrete, şahsiyette bir millettir. Allah’ın izniyle bütün bu oyunları bozacağız. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum, tabanca arkadaşlarına, ailesine, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

İl Müftüsü Mecit Can’ın okuduğu duanın peşinde, şehit Emrah Çeçen’in cenazesi uçakla memleketi Tokat’a gönderildi.

Törene, 49. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Ersin Altay, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Bayer, Belediye Başkanvekili Halim Sugü, şehidin tabanca arkadaşı Uzman Çavuş Mustafa Gülnar, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Naim Tan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Yılmaz Atar

