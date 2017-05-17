Şehit asker ve şehit polis aileleri Beyşehiri ziyaret etti

Şehit asker ve şehit polis yakınları ile gaziler, Beyşehir Belediyesi’ni de ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel konuklarını makamında ağırladı. Gümüşel, İzmir’de yaşayan şehit polis ve asker ailelerini ve gazileri Beyşehir’de ağırlamaktan büyük memnuniyet ve övünç duyduklarını belirtti. Gümüşel, gerçekleşen sohbetin peşinde Gaziemir Şehit Asker ve Şehit Polis Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüsniye Karpat’a günün anısına Beyşehir’i yansıtan bir duvar saati tablo hediye etti. Yolculuk kapsamında Tarihi Eşrefoğlu Camisini de ziyaret eden aileler, Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde Taşköprü Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen yemek yemek programının onur konuğu oldu.

Gaziemir Şehit Asker ve Şehit Polis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüsniye Karpat, gezinin peşinde yaptığı açıklamada, Beyşehir’e İzmir’den 29 birey olarak katılım gerçekleştirdiklerini belirterek, “Aramızda şehit yakınları ve gazilerimiz vardı. Beyşehir bizim için öbür bir yer. Daha önceki gelişimizde de fazla mutlu ayrılmıştık. Bugün de Beyşehir Belediye Başkanlığımızın konut sahipliğinde gerçekleşen ilçe gezimizden gerçekte fazla mutlu ayrılıyoruz. Gezdik gördük ki, Beyşehir’e fazla güzel şeyler üretilmiş, yapılan her şeyi kucaklıyor, mutlu oluyoruz. Bizleri Beyşehir’de konuk etmelerinden ve yemekte bir araya getirmelerinden dolayı şehit ailelerimiz ve gazilerimiz namına Belediye Başkanımız Murat Özaltun bey ile Başkan Yardımcımız Halim Gümüşel Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.