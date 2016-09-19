Şehit astsubay, adının verildiği okulda yaşatılıyor

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de yeni eğitim ve öğretim yılı törenlerinin düzenlendiği Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlk ve Orta Okulunda, şehidin adına hazırlanan köşe, görenlere hüzün ve gururu birlikte yaşatıyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 22 Ekim 2007’de terör örgütü PKK mensuplarınca 22 yaşındayken şehit edilen Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek’in isminin verildiği okulda anı köşesi hazırlandı. Köşede, şehit Özübek’in hayatı, şiirleri, annesine gönderdiği SMS, takdir belgesi, cebinden çıkan son mektup ile cenaze törenine ilişkin gazete kupürleri sergileniyor.

Eskişehir’de 1985 yılında dünyaya gelen şehit Soner Özübek’in Anneler Günü nedeniyle annesine gönderdiği ve metni çerçeveletilip asılan SMS’te, “Bir avuç yıldızdır gözlerin. Ellerin, yüreğin gül bahçesi. Cennet ırmakları ayaklarının altında annem. Bırak ben de yatayım gölgende. Huzur bulayım şefkatinde. Anneler Günün kutlu olsun. Küçük oğlun Soner.” ifadeleri yer alıyor.

Şehit Özübek, “Ak topraklar dediğimiz, ikinci vatan diye yerleştiğimiz Türkiye’ye tam sadakat ve imanla bağlıyız” diye başladığı mektupta da şunları aktarıyor:

“Bu yurdun, kederli ve kıvançlı, her çeşit kaderine yürekten katılmayı, başta gelen görev ve ödevleri bilmekteyiz. Türklüğün hür ve müstakil devleti Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar payidar olması için her fedakarlığı yapmaya hazırız. Bundan hiçbir zaman çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Bütün esir Türklerin de öz vatanlarında kendi mukadderatlarına, kendilerine sahip olma ve hakim olmadıkça tam bahtiyarlık ve saadete erişmenin mümkün olmayacağına inanarak onların kurtuluş, gayret ve faaliyetlerine katılmayı da milli, İslami ve insani vazife saymaktayız.”

Eğitim yılının başladığı ilk günde ellerinde bulunan çiçekleri şehidin resminin yanına bırakan minik öğrenciler, hazırlanan köşeyi ilgiyle izledi.