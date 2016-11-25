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Şehit Astsubay Topuzun naaşı Ahlata getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanarak helikopterle getirildiği Gaziantep’te şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Topuz’un (25) cenazesi Gaziantep’te düzenlenen törenin gerisinde memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesindeki baba evine getirildi.

25 Kasım 2016 Cuma, 21:47
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Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanarak helikopterle getirildiği Gaziantep’te şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Topuz’un (25) cenazesi Gaziantep’te düzenlenen törenin gerisinde memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesindeki baba evine getirildi. Yakınları ve Ahlatlı vatandaşların tekbirleri eşliğinde bir vakit burada bekletilen şehit naaşı buradan dualarla Ahlat Devlet Hastanesine götürüldü.
Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit olan Topuz’ un cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Ahlat ilçesine bulunan Ulu Cami’de gerçekleştirilecek törenin ardındaki Ahlat Şehitliğinde toprağa verilecek. 

Geylani Adıyaman – Serdar Adıyaman

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