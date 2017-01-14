Şehit astsubayın cenazesi Konya'ya getirildi

KONYA (AA) – Şırnak’ın Silopi ilçesinde dün zırhlı aracın çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesinde şehit olan tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil’in (50) cenazesi Konya’ya getirildi.

Özdil’in cenazesi, Konya Havalimanında askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı. Şehidin annesi Fahriye Özdil, karşılamaya tekerlekli sandalye ile geldi.

Şehit Özdil’in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidin oğlu Çağrı Özdil, “Aslan geliyor, dik duracağız. Bir ölür bin diriliriz” diyerek gözyaşı döktü.

Daha sonra tabutun yanına giden Özdil, babasının fotoğrafını öperek, “Aslan babam benim. Kurban olurum sana.” dedi.

Diğer oğlu Çağatay Özdil de babasının fotoğrafını öperek, “Ben televizyondaki şehitlere senden daha çok ağladım babam. Senin yerine ben gitmeliydim babam.” diyerek gözyaşı döktü. Bu sırada bir yakını Özdil’i; “Babana yakışır şekilde dik dur, ağlama.” diye teselli etti.

Tabutun yanına giden şehidin eşi Gülistan Özdil ise “Mustafam ben geldim, buradayım. O benim gurur kaynağım.” diyerek ağladı.

Şehidin naaşı helallik alınmak üzere, merkez Meram ilçesindeki evine götürüldü. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin, 2013 yılında babası İsmail Özdil’i kaybettiği öğrenildi. Şehit Mustafa Özdil’in 2 kız torunu olduğu belirtildi.

Özdil’in cenazesi bugün Mürşit Pınar Camiinde kılınacak ikindi namazının ardından, Konya Şehitliğinde toprağa verilecek.