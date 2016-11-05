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Şehit ateşi Ankaraya düştü

Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Yüzbaşı Kocaman’ın Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

05 Kasım 2016 Cumartesi, 11:59
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Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Yüzbaşı Kocaman’ın Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şehit Yüzbaşı Kocaman’ın Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki evinde baş sağlığı çadırı kuruldu. Şehit Yüzbaşı Kocaman’ın evli ve 3 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi. Şehit Yüzbaşı, Kocatepe Camii’nden kılınacak cenaze namazın arkasından Cebeci Askeri Şehitliği’nde toprağa verilecek.  

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