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Şehit ateşi, Diyarbakıra düştü

Terör örgütü PKK mensupları göre dün gece bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla Genç ilçesinde düzenlenen eş zamanlı saldırılarda yaralanan ve tedavi gördüğü Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere karşın şehit olan polis memuru Murat Şimşek’ı.

23 Ekim 2016 Pazar, 18:13
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Terör örgütü PKK mensupları göre dün gece bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla Genç ilçesinde düzenlenen eş zamanlı saldırılarda yaralanan ve tedavi gördüğü Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere karşın şehit olan polis memuru Murat Şimşek’ın acı haberi Ergani ilçesindeki baba evine ulaştı. Şehidin Sanayi Mahallesi’ndeki baba evi ile evin bulunduğu cadde acı haberin öğrenilmesinin arkasından Türk bayraklarıyla donatıldı. Şimşek’ın haberini alan yakınları da baba evine akın ederken, evin önünde 112 Acele Servis ekipleri bekletildi.

Evli olan şehit Yıldırım’ın eşi Sevda Şimşek’ın 3 aylık gebe olduğu öğrenildi.  

Burak Emek

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