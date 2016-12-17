Şehit ateşi Kocaeliye düştü

Kayseri’de teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan Piyade Komandı Er Abdulsamet Itina’in Kocaeli’deki baba ocağına alev düştü. Şehidin Yeniyalı Mahallesi Şahin Sokakta yer alan evine şehadet haberi askeri yetkililerce verildi. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, 112 Acele Servis ekipleri hazır bekletildi.

Şehit Itina’in 4,5 buçuk aylık asker olduğu ve 1.5 ay Hakkari’de eğitim aldığı öğrenildi. 3 kardeşi olan şehidin babasının ise Özgürlük Kocaeli Gazetesinde çalıştığı öğrenildi.

Gürcan Yılmaz – Mehmet Oğuzhan Altun

