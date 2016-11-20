Şehit ateşi Kocaeliye düştü

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 88’nci günün Suriye’de görevli olan Türk askerlerine karşın DEAŞ militanları kadar düzenlenen saldırıda aslen Samsun’un Kavak ilçesi Boşalan köyüne belirtilen olup Gebze’de oturan Oğuzhan Demir şehit oldu. Balıkçı Satılmış Demir ile ev hanımı Reyhan Demir’in 3 evladından biri olan Oğuzhan Demir’in cenazesi otopsi tamamlanmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardındaki şehit asker, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yarın düzenlenecek törenle memleketi Gebze’ye uğurlanacak. Şehidin Cenazesi 20 Kasım Pazar günü ikindi namazını müteakip Gebze Çobanmustafapaşa Cami’nde kılınan cenaze namazının arkasında toprağa verilecek.