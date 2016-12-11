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Şehit ateşi Malatyaya düştü

Sabah erken saatlerde güvenlik yetkilileri acı haberi atamak için şehit polis memuru Okan Doğan’ın (22) babaevinin bulunduğu Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Plevne Sokağa geldi.

11 Aralık 2016 Pazar, 11:55
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Sabah erken saatlerde güvenlik yetkilileri acı haberi atamak için şehit polis memuru Okan Doğan’ın (22) babaevinin bulunduğu Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Plevne Sokağa geldi. Tek erkek çocuklarının şehit olduğu haberini bölge anne Nadriye ve baba Yusuf Doğan ile kız kardeşi sinir krizleri geçirdi. Acılı aile fertlerine olay yerinde bulunan sıhhat görevlileri müdahale ederken, acı haberin kısa sürede duyulması ile akrabaları da eve akın etti. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı. Belediye ekipleri ise baş sağlığı çadırı belirlemek için alıştırma başlattı. 

Şehit polis Doğan’ın takriben 2 yıllık polis olduğu ve birincil atama yerinin de İstanbul olduğu öğrenildi. Şehit polisin yarın memleketi Malatya’da defnedilmesi bekleniliyor. 

Cahit Özçelik
 

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