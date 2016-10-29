Şehit ateşi Uşaka düştü

Şehit olan askerlerden Süleyman Aydındağ’ın şahadet haberi Memleketi Uşak’ın Eşme ilçesine emrindeki Kolankaya’daki baba ocağına ulaştı. Uşak valisi ve beraberindeki heyet Aydındağ’ın baba ocağına artan bir şekilde aileye taziyede bulundu. Şehidin cenaze programı ilerleyen saatlerde belirtilen olacak.

öte yandan, Uşak valiliği şehit haberi üzerine bu akşam tertiplenen Cumhuriyet resepsiyonunu iptal ettiğini duyurdu