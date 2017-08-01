Şehit babası Halisdemir'e Kangal köpeği hediye edildi

SİVAS (AA) – FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’e, Kangal köpeği hediye edildi.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehit babası Halisdemir, Sivas ziyaretinde Meraküm Tepesi’nde bulunan Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezini de gezdi.

Burada yetiştirici Hüseyin Yıldız tarafından baba Halisdemir’e, Kangal köpeği hediye edildi.

Hediye köpek için teşekkür eden Hasan Hüseyin Halisdemir, Sivaslılar’ın misafirperverliği ve ağırlamasıyla Sivas’ı kendi memleketi gibi hissettiğini ifade etti.

Halisdemir, devlet ve millet için oğlunu şehit verdiğini fakat 80 milyon evladı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti halkı bana sahip çıktı. Yeni doğan çocukların yüzde 60’ına Ömer Halis ismini verdiler. Bir Ömer Halisdemir şehit oldu, bin Ömer Halisdemir’i anneler bize verdi. Daha dün İrlanda’da doğan bir çocuğa Ömer Halis ismi verildi.”

Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız da Ömer Halisdemir bizim için kendisini feda etti. Bugün babası burada ve kendisine koyun sürüsünde kurda karşı çok başarılı bir köpek hediye edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Şehit babası Halisdemir’e ziyaretinde Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu eşlik etti.