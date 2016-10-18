Şehit babasından Hızal'a ziyaret

SİVAS (AA) – Van’ın Gürpınar ilçesinde PKK’lı teröristlerce menfeze tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil’in babası Aydın Zileligil, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal’ı ziyaret etti.

Dernek binasında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Hızal, şehide Allah’tan rahmet ve ailesine başsağlığı diledi.

Derneğin tüm şehit yakınlarının evi olduğunu söyleyen Hızal, Zileligil’in özel eşyalarının da Şehitler Müzesi’nde sergileneceğini ifade etti.

Ülkenin birlik ve bütünlüğü için bundan sonraki süreçte de şehitlerin olabileceğini belirten Hızal, “Şehit babalarımız dik durup ‘vatan sağ olsun’ kelimesini yürekten söylüyor. Bunu söylerken tabi ki içinde evlet acısı, onun özlemi ve onunla yaşamış olduğu anıları var. Her şeyden önemlisi bu ülkenin birlik ve bütünlüğünün bilincinde olmaları.” dedi.

Hızal, şehit cenazelerinde her zaman ailelerin yanında olan ve özveri gösteren il yöneticilerine de teşekkür etti.

Şehit babası Zileligil ise tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Şehidin kente gelmesinden defin olmasına ve sonraki süreçte de kendilerine her konuda destek olarak acılarını paylaşan Sivas Valisi Davut Gül başta olmak üzere tüm yetkililere ve vatandaşlara teşekkür eden Zileligil, tüm şehit ailelerinin acılarını paylaştığını dile getirdi.

Konuşması sırasında zaman zaman duygulu anlar yaşayan Zileligil, “Vatanımız, milletimiz sağ olsun.” diye konuştu.

Ziyaret sırasında bazı şehit babaları da hazır bulundu.