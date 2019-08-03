Şehit babasının çeşme hayratı
KONYA (AA) – Şehit babası şehit asker aileleri derneğine çeşme hayratı yaptı.
Dernek binası bahçesinde Şehit Cemal Pabuççu'nun babası Mehmet Pabuççu'nun yaptırdığı ve oğlunun ismini taşıyan çeşmenin açılışı yapıldı.
Program Kur'an tilaveti ve dualar ile başladı. Programda konuşan Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, "Şehit yakınlarımızla her ay dernekte bir araya geliyoruz. Şehit ailelerimiz böyle programlar sayesinde birlikte büyük bir aile oldu. İlçemiz de Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği en istikrarlı derneğimiz. Seydişehir Hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye’nin savunmasında önemli bir yeri var. Bizi bir araya getiren dernek başkanımıza teşekkür ederim." dedi.
Dernek Başkanı Söğüt de konuşmasında, "Derneğimiz bu güzel binada faaliyet gösteriyor. Her ayın ilk haftası hatim duası programı düzenliyoruz. 32 Şehit ailemiz var onları her ay bu programa davet ederek sohbet ediyoruz. Bu binanın yapılmasında ve programların gerçekleşmesinde başta ilçe Kaymakamımız sayın Aydın Erdoğan'a, Belediye Başkanımız Mehmet Tutal'a çok teşekkür ederim." dedi.
Programa İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, Dernek Başkanı Yakup Söğüt ve şehit aileleri katıldı.
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