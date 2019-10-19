Şehit Bedirhan bebeğin mezarı balonlarla süslendi
SİVAS (AA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi annesi Nurcan Karakaya (25) ile şehit düşen Bedirhan Mustafa Karakaya'nın 2. yaş günü dolayısıyla mezarı balonlarla süslendi.
Eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa'nın Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarlarını ziyaret eden baba Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın, mezarlara karanfil bıraktığı, 2. yaş günü dolayısıyla da oğlunun kabrini balonlarla süslediği öğrenildi.
Bu arada şehitlerin mezarını ziyaret eden vatandaşlardan Nihat Aydemir, "Onların değeri bizler için çok yüksektir. Bizler için her zaman ayrı yerleri oldu. Bayrak uğruna, vatan uğruna şehit oldular." dedi. Kendisinin de asker olduğunu dile getiren Aydemir, "Vatan uğruna ben de her zaman canımı vermeye hazırım. Bedirhan bebek ve annesi, vatan ve bayrak için şehit oldu. Şarkışla'ya gelen herkesin şehitlerimizin mezarlarını ziyaret etmesini rica ediyorum." diye konuştu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düşmüştü. Saldırının faillerinden PKK'lı terörist Metin Daşdemir ile eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen terörist Evin Sevim, mayıs ayında Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
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Şehit Bedirhan bebeğin mezarı balonlarla süslendi
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