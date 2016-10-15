Şehit Cambaz'ın fotoğrafları ziyarete açıldı

KONYA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında şehit olan gazeteci Mustafa Cambaz’ın çektiği fotoğraflar, Necmettin Erbakan Üniversitesinde düzenlenen Türkiye Ulu Camileri Fotoğraf Sergisi’nde izlenime sunuldu.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının düzenlediği “Orta Çağ İslam Dünyasında Seyyahlar ve Seyahatnameleri” konulu uluslararası bilgi şöleni kapsamında, Necmettin Erbakan Üniversitesinde Türkiye Ulu Camileri Fotoğraf Sergisi açıldı.

Sergide, 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında şehit düşen gazeteci Mustafa Cambaz’ın çektiği bazı fotoğraflar da yer alıyor.

Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Evre Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilgi şöleninde başarılı sunumların gerçekleştirildiğini söyledi.

Program kapsamında açılan sergiye ilgilin fazla olduğunu vurgulayan Sönmez, “Türkiye Ulu Camileri adı altında bir albüm yayınlandı. Bu albümde 118 ulu cami mevcut. Başkanlığın resmi internet sitesinde de 10 bin fotoğraflık bir arşivi tüm araştırmacılar bulabilir. Bu serginin fotoğrafçısı, 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz.” dedi.

Sönmez, sergiyi tüm Türkiye’de ziyarete açmayı hedeflediklerini dile getirerek, izlenime sunulan eserlerin sanat ve mimarlık tarihi çalışan öğrenciler ve akademisyenler için görselliği yüksek, etkili bir kaynak olduğunu belirtti.