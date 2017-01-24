Şehit çocuklarına karne hediyesi

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, 2015 yılında Bingöl’ün Karlıova ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Saydam’ın çocuklarına karne hediyesi verdi.

Şehit Saydam’ın çocukları Habip ve Esma Nur Saydam, İl Jandarma Komutanı Albay Çakmak’ı ziyaret etti.

Habip ve Esma Nur Saydam, babalarıyla gurur duyduklarını, babalarının da kendileriyle gurur duymasını istediklerini belirterek, Habip babası gibi asker, Esma Nur da doktor olmak istediğini söyledi.

Bir süre çocuklarla sohbet eden Çakmak, daha sonra Habip ve Esma’ya karne hediyesi verdi.