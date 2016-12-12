Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul’da Beşiktaş-Bursa Spor karşılaşması sonrasında terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu helallik alınması için baba ocağına getirildi. Polislerin omuzlarında babası eski güvenlik Müdürü Erdal ve annesi Sabriye Karakurdu’nun yaşadığı evin önüne getirilen Şehit Güvenlik Müdürü Vefa Karakurdu’nun öğretmen olan eşi Emel, 12 yaşındaki oğlu Kaan ve 5 yaşındaki kızı Duru gözyaşlarına baskın olamadı. Anne Sabriya Karakurdu’da oğlunun tabutuna sarılırken, torunlarını öpüp teselli bulmaya çalıştı. Yapılan dua ve alınan helalliğin arkasında Şehit emniyet Müdürü’nün tabutu omuzlara alınarak cenaze töreninin düzenleneceği Bozhane Camii önüne getirildi.

Vedat Kılıç